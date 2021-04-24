TBMM Başkanı Şentop: "1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.