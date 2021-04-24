TBMM Başkanı Şentop: "1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop: "1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir."

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. (1)

TBMM Başkanı Şentop: "İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir."

TBMM Başkanı Şentop: '1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.'
TBMM Başkanı Şentop: '1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.'
TBMM Başkanı Şentop: '1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.'
TBMM Başkanı Şentop: '1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

HDP'nin 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
HDP'nin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" paylaşımına Fahrettin Altun'dan sert tepki
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nden ABD Başkanı Biden'a 1915 Olayları çağrısı: Soykırım ifadesini kullanmayın
23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
23 Nisan dolayısıyla TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Derya Yanık Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Aykut Kocaman Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: "1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir." - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:13:51. #1.16#

title