TBMM Başkanı Kahraman'ın Kabulü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'ı kabul etti.

Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Jagland'ı Gazi Meclis'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Jagland da Türkiye ve Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu vurguladı.

İlişkilerde, sorun ya da zorluk denilen birkaç nokta olduğunu ifade eden Jagland, "Bugün bunları, Hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ele alma fırsatını buldum. Ama bu konuları Meclis'te de tartışmak çok önemli. O yüzden burada bulunduğum için çok mutluyum. Sizi temin ederim ki Avrupa Konseyi ve Türkiye arasındaki iş birliği devam edecek." dedi.

Kabulde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Coşkun Çakır ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu üyesi Serap Yaşar da hazır bulundu.

Kabul daha sonra basına kapalı devam etti.