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TBF 2021, Spor Pazarlaması Aktiviteleri Kategorisinde Ödül aldı!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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TBF 2021, Spor Pazarlaması Aktiviteleri Kategorisinde Ödül aldı!

5 yılda 15 ödül alan TBF, son ödülünü TBF 2021 ile almayı başardı.

LoLespor, TBF 2021 etkinliği ile, 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nin E-5 Spor Pazarlaması Aktiviteleri kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

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Son 5 yılda 15 ödül alan TBF, son ödülünü 13. Doğrudan Pazarlama Ödülleri'nde aldı. Bu kategoride ödül alan tek organizasyon TBF 2021 olmadı. Aşağıdaki organizasyonlar da "Spor Pazarlaması Aktiviteleri" alanında ödüle layık görüldü:

Red Bull M.E.O. Season 3 World Finals 2021 (Red Bull)

Ya Big ya Hiç (Unilever)

Biz Voleybol Ülkesiyiz Kampanyası Entegre Projeler (VESTEL)

Ödülü kazanan LoLespor, bu haberi Twitter üzerinden duyurdu.

EsporGazetesi.com - Gamegar

E 5, Gamegar,, Haberler

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