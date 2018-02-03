Taziye İçin Geldiği Kilis'te Pyd/pkk'nın Hedefi Oldu

RIDVAN KORKULUTAŞ - Kilis'te bir yakınına taziyede bulunmak üzere köyden kent merkezine gelen 73 yaşındaki İbo Kaya, terör örgütü PYD/PKK'nın sivillere yönelik roketli saldırısında ağır yaralandı.

Deliçay köyünde çiftçilikle uğraşan 12 çocuk babası Kaya'nın bir akrabası önceki gün vefat etti.

Cenaze namazına yetişmek üzere kent merkezine gelen Kaya, yolda yürüdüğü esnada, Afrin'den PYD/PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı.

Çevredeki esnaf tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan ve ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Kaya'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından hastanede toplanan Kaya'nın çocukları, babalarından gelecek hayırlı bir haber bekliyor.

"Gerekirse biz de mücadele ederiz"

Hastanede babasına refakat eden emekli güvenlik korucusu Ali Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütünün sivillere saldırmaktan hiçbir zaman geri durmadığını söyledi.

Babasının bir suçu olmadığını ve böyle bir saldırıya uğrayacaklarını hiçbir zaman düşünmediklerini anlatan Kaya, "Babam taziyeye yetişmeye çalışıyordu. Biz de devlet görevlisiyiz. Her zaman devletin, milletin yanındayız. Gerekirse ben çocuklarımla birlikte devletimiz için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bu işin sonu yok. ya alacağız, ya alacağız." diye konuştu.

Devlet terör belasını kurutacak

Yıllarca terör örgütleriyle mücadele ettiğini, ancak hainlerin kendileriyle mertçe savaşmaktan her zaman korktuğunu vurgulayan Kaya, devletin milleti terör belasından mutlaka kurutacağını anlattı.

Türkiye'de yiğitlerin, Mehmetlerin bitmeyeceğine işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Biz de bir Mehmetçiğiz, sonuna kadar bu harekatın ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Gerekirse ben şu an silahımı alır tekrar göreve başlarım. Devletimizin, askerlerimizin bütün görevlilerimizin Allah yardımcısı olsun. Onların dualarını bekliyoruz. İnşallah Rabbim babamı bize bağışlar, hayati tehlikeyi atlatmış değil henüz, durumu yarın belli olacak. Kanamayı durdular, ameliyatı başarılı bir şekilde geçti. Durumu Allah'ın takdirine kalmış."

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı 20 Ocak'tan bu yana terör örgütü PYD/PKK tarafından Kilis'e 34 roket atılmış, camide ibadet eden 1'i Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.