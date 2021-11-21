Taytının altına topuklu giyerek yoga yaptı

Sarıoğlu bu sefer programda çift yogası yapmak için kolları sıvadı. Hande Sarıoğlu taytının altına giydiği sarı topuklu ayakkabılarla dikkat çekti. Paylaşımını yoruma kapatan Sarıoğlu daha sonra da 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir sahneyi paylaşarak "Nasıl bir yokluk zamanına denk geldik" dedi.

Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü spiker, o dönem çalıştığı Haber Türk kanalından ayrılmıştı. Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Temel İçgüdü notuyla paylaştığı pozuyla son olarak gündeme gelmişti.