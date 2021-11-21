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Taytının altına topuklu giyerek yoga yaptı

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Taytının altına topuklu giyerek yoga yaptı

Hande Sarıoğlu'ndan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Hande Sarıoğlu partneriyle çift yogası yapmak için programda taytın altına sarı bir topuklu giydi. Ünlü isim topukluya rağmen pes etmedi.

Ertan Süzgün ile YouTube'da yaptığı programlarla sık sık gündeme gelen sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı.

Sarıoğlu bu sefer programda çift yogası yapmak için kolları sıvadı. Hande Sarıoğlu taytının altına giydiği sarı topuklu ayakkabılarla dikkat çekti. Paylaşımını yoruma kapatan Sarıoğlu daha sonra da 1 Kadın 1 Erkek dizisinden bir sahneyi paylaşarak "Nasıl bir yokluk zamanına denk geldik" dedi.

Oryantal dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü spiker, o dönem çalıştığı Haber Türk kanalından ayrılmıştı. Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Temel İçgüdü notuyla paylaştığı pozuyla son olarak gündeme gelmişti.
Taytının altına topuklu giyerek yoga yaptı

Taytının altına topuklu giyerek yoga yaptı

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