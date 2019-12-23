Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım'
Müzik dünyasına girdikten yıllar sonra ilk hit parçasını yayınlayan Taylor Swift, basamakları birer birer çıktığı için minnettar olduğunu söyledi.
23.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:46
Müzik dünyasına girdikten yıllar sonra ilk hit parçasını yayınlayan Taylor Swift, basamakları birer birer çıktığı için minnettar olduğunu söyledi.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım'
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