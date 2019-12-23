Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım'
Haberler » Magazin » Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım' - Magazin

Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım'

Müzik dünyasına girdikten yıllar sonra ilk hit parçasını yayınlayan Taylor Swift, basamakları birer birer çıktığı için minnettar olduğunu söyledi.

23.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:46

Müzik dünyasına girdikten yıllar sonra ilk hit parçasını yayınlayan , basamakları birer birer çıktığı için minnettar olduğunu söyledi.



Haber Videosu

: Taylor Swift: 'Bir gecede star olmadığım için şanslıyım'
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler