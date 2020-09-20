Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü
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Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü

Tayland'da 13 yaşındaki bir öğrenci hasta olduğu için rapor alıp okula gitmedi. Raporu okula götürdüğünde ise öğretmeni ödevi sordu. Ödevini yapamadığı için öğretmeni 100 kez çömelerek zıplama cezası verdi. Cezayı tamamlayan öğrenci ertesi gün hayatını kaybetti.

20.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:39

Taylad'ın Samut Songkhram şehrinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Potay Suriyawt Jiwakanon, hasta olduğu için 3 gün okula gidemedi ve bu süre için rapor aldı. Raporu okula götürdüğünde ise öğretmeni ödevi yapıp yapmadığını sordu. Ödevini yapamayan Jiwakanon'a öğretmeni 100 kez çömelerek zıplama cezası verdi. Ancak hasta öğrencinin bünyesi buna daha fazla dayanamadı.

ÖLÜ BULUNDU

Öğretmenin kendisine ceza olarak verdiği 100 zıplamayı tamamlamak isterken iyice zayıf düşen Samut yere yığıldı. Eve giden Samut ertesi sabah gece vardiyasından dönen anne ve babası tarafından ölü bulundu. Kalbi durduğu için ölen Samut'un ailesinin şikayeti üzerine öğretmen açığa alınırken, okul yönetimi aileden özür dileyerek gereken tazminatı ödeyeceğini söyledi.

Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü
Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü
Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü
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