Tayland Kralı 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
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Tayland Kralı 20 cariyesini ordu mensubu yaptı

Tayland Kralı 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
05.05.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:53

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü.

Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü.

Tayland'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tüm ülkede sosyal izolasyon uyguladığı zamanda 20 cariyesi ile Almanya'ya kaçan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ile ilgili gelişme yeni yaşandı.Dünyanın tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un (Rama X) olarak adlandırılan 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürüldü.  Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn'un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi. Kralın bu hamlesinin ülkede büyü tepkilere neden olduğu belirtildi.

KİŞİSEL SERVETİ 30 MİLYAR DOLAR

Eksantrik kralın 30 milyar dolarlık kişisel servete sahip olduğu ve zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor. Kral Maha Vajiralongkorn, daha önce dördüncü eşinin katıldığı resmi törenle cariyesini baş metres ilan etmişti.

ÖZEL HAVA KUVVETLERİ

Son olarak ortaya atılan iddiaya göre Tayland Kralı, her cariyesine Tayland ordusunda bir görev veriyor ve ordu mensubu yapıyor. Kral, askeri unvanlara sahip cariyelerine "Özel Hava Kuvvetleri' ismini verdiği ileri sürüldü.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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