Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi

05.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:44
Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine 5 ay önce arkadaşlarına ziyarete gelen Tayland'lı Najhatai Caiwan (33), aşık olduğu Mert Onay (33) ile evlendi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine 5 ay önce arkadaşlarına ziyarete gelen Tayland'lı Najhatai Caiwan (33), aşık olduğu Mert Onay (33) ile evlendi.

Tayland'dan 5 ay önce Biga ilçesinde bir masaj salonu işleten arkadaşlarına ziyarete gelen Najhatai Caiwan, Gelibolu'da yaşayan Mert Onay ile tanıştı. Caiwan, tatili bittikten sonra döndüğü ülkesinden de Mert Onay ile telefonla görüşmeye devam etti. İkili, bir süre sonra evlilik kararı aldı. Yeniden Türkiye'ye gelen Caiwan ile Onay, Gelibolu Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahidi, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü oldu.Ülkesinde restoran işlettiğini anlatan Caiwan, "Ben her şeyi bırakıp sevdiğimin yanına geldim. Yeni bir hayata başlayacağım. İşlerimizi yoluna koyduktan sonra eşim Mert Onay ile restoran açmayı planlıyoruz. Türk ve Tayland yemekleri olacak. Türkiye'yi seviyordum. Şimdi burada bir de sevdiğim insan oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.


Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi
Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi
Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ZELOVA

İlgili Haberler

Türk bayrağıyla kaplanan mega bloklar Gelibolu'ya ulaştı
Türk bayrağıyla kaplanan mega bloklar Gelibolu'ya ulaştı
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 'Aşılar ülkemize gelir gelmez bu aşıları olacağım'
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: "Aşılar ülkemize gelir gelmez bu aşıları olacağım"
DİYARBAKIR - Evlat nöbeti tutan anneden çocukları dağa kaçırılan ailelere 'gelin korkmayın' çağrısı
DİYARBAKIR - Evlat nöbeti tutan anneden çocukları dağa kaçırılan ailelere "gelin korkmayın" çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:44:38. #1.15#
title