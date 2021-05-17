Tayland'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
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Tayland'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Tayland'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Tayland'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

BBC'nin haberine göre, Taylandlı yetkililer, son 24 saatte 9 bin 635 yeni vaka tespit edildiğini ve bunun, salgında kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu bildirdi.

Yeni vakaların 6 bin 853'ünü mahkumların oluşturduğu, cezaevlerindeki doluluğun virüsün yayılmasına yol açtığı kaydedildi.

Artan vakalar üzerine cezaevlerinde test sayısı artırıldı ve yeni mahkumlar için karantina süresi 21 güne çıkarıldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Tayland'da kalabalık cezaevlerinde 380 bin mahkum ve tutuklunun, Kovid-19 salgını nedeniyle ciddi risk altında olduğuna dikkati çekti.

Örgüt, Tayland otoritelerine mahkumlar ve tutuklular için yeterli koruma önlemleri alması, somut tehdit oluşturmayan kişilerin salıverilerek cezaevlerindeki kalabalığın hızla azaltılması çağrısında bulundu.

Tayland Adalet Bakanlığı, geçen hafta ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının büyük kısmının, başkent Bangkok'taki iki cezaevinde görüldüğünü açıklamıştı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 101 bin 447'ye çıktığı ülkede 65 bin 803 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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