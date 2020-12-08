- Tayland'da güzellik yarışması adaylarının çıktığı köprü çöktü

- Tayland'da güzellik yarışması adaylarının çıktığı köprü çöktü

BANGKOK - Tayland'da güzellik yarışması adaylarının çıktığı köprü çökünce büyük panik yaşandı.

Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Miss Tayland Güzellik Yarışması'nın ikinci gününde adaylar fotoğraf çekimi için asma köprüye çıktı. Ancak güzelleri taşıyamayan kötü bir anda çöktü. Köprüdeki 30 kadın hep birlikte suya düştü. Ekip tarafından sudan çıkarılan yarışmacılardan 3'ü hafif yaralandı. Tüm yarışmacılar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Miss Tayland 2020'nin direktörü Adisorn Suddee olayı beklenmedik bir kaza olarak nitelendirdi.

Başkent Bangkok'ta düzenlenen yarışma bu yıl kraliyet karşıtı gösteriler ve korona virüs salgını nedeniyle Chiang Mai kentine taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR