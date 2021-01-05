Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi
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Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi

05.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:43

Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu. Yerel medya, olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi. Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı.

Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi

EVDE BÜYÜK HASAR VAR

Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü. Ketvangkoung, dev pitonu yakalaması için eve uzman çağırdı. Piton yılanı yakalandıktan sonra doğaya salındı.

Evinde 3.5 metrelik dev pitonu gören kişi şoka girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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