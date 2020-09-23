Taylan Özgür kimdir? Taylan Özgür nereli? Taylan Ögür ne zaman, neden öldü?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taylan Özgür kimdir? Taylan Özgür nereli? Taylan Ögür ne zaman, neden öldü?

23.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:04
Taylan Özgür kimdir? Taylan Özgür nereli? Taylan Ögür ne zaman, neden öldü?

Taylan Özgür mezarı nerede? Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nun kurucularından olan Özgür, 68 Kuşağı'nda ilk hayatını kaybeden isim olarak biliniyor. Taylan Özgür neden öldü? ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü ve ODTÜ Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu üyesi olan Taylan Özgür ne zaman hayatını kaybetti?

Mustafa Taylan Özgür,İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı Öğrenci Birliği Kongresi sırasında silahla vurularak yaşamını kaybetti. Ankara'da düzenlene cenaze töreni sonrası iseCebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Deniz Gezmiş, idamından hemen önce Taylan Özgür'ün yanına gömülmek istediğini belirtmiştir. İşte, ayrıntılar...

TAYLAN ÖZGÜR KİMDİR?

Özgür, 23 Şubat 1948 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Necla, babası emekli bir subay olan Hasan Özgür'dür. Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ'ye girdi ve gençlik hareketlerine katılmaya başladı. ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü ve ODTÜ Öğrenci Birliği Denetleme Kurulu üyesi olan Özgür, 6 Ocak 1969 tarihli ABD'nin Ankara büyükelçisi Robert Komer'in arabasının yakıldığı eylem sonrası tutuklanan 13 öğrenci arasındaydı ve iki ay kadar tutuklu kaldıktan sonra 12 Mart 1969'da tahliye edildi. ODTÜ Stadyumu'ndaki büyük "Devrim" yazısını yazan üç öğrenciden biri olduğu iddia edilir.

Taylan Özgür kimdir? Taylan Özgür nereli? Taylan Ögür ne zaman, neden öldü?
En sağdaki Taylan Özgür

Taylan Özgür, 23 Eylül 1969'da İstanbul Üniversitesi'nde katıldığı Öğrenci Birliği Kongresi sırasında güvenlik güçleri tarafından Beyazıt Meydanı'nda öldürüldüğü öne sürüldü ve failleri ise hala bulunamadı. Özgür'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na gömüldü.

İlgili Haberler

Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Neftçi Bakü Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Muhtemel 11'i
Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi Bakü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Neftçi Bakü Galatasaray maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Muhtemel 11'i
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakemi kim?
Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi Bakü Galatasaray maç sonucu kaç kaç? UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Neftçi Bakü Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray maçı ne zaman? Neftçi Bakü Galatasaray maç sonucu kaç kaç? UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Neftçi Bakü Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Volkan Bozkır Angela Merkel Mustafa Şentop Charles Michel
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Fatih Terim Vedat Muriqi Mbaye Diagne Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Hakim Alanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Taylan Özgür kimdir? Taylan Özgür nereli? Taylan Ögür ne zaman, neden öldü? - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 16:23:25. #1.14#
title