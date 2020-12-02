Taylan Kulaçoğlu kimdir? Taylan Kulaçoğlu suçu ne?
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Taylan Kulaçoğlu kimdir? Taylan Kulaçoğlu suçu ne?

02.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:23
Taylan Kulaçoğlu kimdir? Taylan Kulaçoğlu suçu ne?

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanan Kulaçoğlu, adli kontrol ve yurtdışı yasağıyla tahliye edildi. Peki, Taylan Kulaçoğlu kimdir? Taylan Kulaçoğlu suçu ne?

Sosyal medya grubundaki paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, tahliye edildi. Taylan Kulaçoğlu suçu ne? Taylan Kulaçoğlu kimdir?

TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?

Sosyal medyada 120 binden fazla takipçisi bulunan Taylan Kulaçoğlu, Ayvalık'ta gözaltına alınmıştı. 2013 yılında RedHack soruşturması kapsamında iki kez gözaltına alınan, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan Taylan Kulaçoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenmesi sonrası gözaltına alınmıştı.

Kulaçoğlu, sosyal medya grubundaki paylaşımlar gerekçesiyle tutuklanan Mayıs ayında tutuklanmıştı.

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Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2. duruşmada Kulaçoğlu, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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