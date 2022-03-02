Taylan Kaya - Ben bir de hayallerim şarkı sözleri! Taylan Kaya - Ben bir de hayallerim dinle! Ben bir de hayallerim sözleri!

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BEN BİR DE HAYALLERİM SÖZLERİ!

Ben bir de hayallerim

Bindik bi gemiye, kaptansa ben yine

Dalmışım o eski günlere

Söylenen sözlere içim acıdı yine

Hangi kalbi mutlu edersin?

Sevebilir misin? Sen nasıl birisin?

Gözlerim körelmişti benim

Nasıl sevdim seni? Yıkıpta gittin beni

Sevmiyordun neden oynadın

Neden beni kırdın? Bu kalbi dağıttın?

Aldığın beddualarımla

Huzurun kalmasın, uykuların da kaçsın

Gelme sakın istemem seni

O yalan sözleri sahte bakan gözleri

Mutlu et sen gittiğin yeri

Sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim

Bir gün duyarsan sen ismimi

Tanıma sen beni, hiç sevmedin dimi?

Elinden tutuğun adamla

Yürü bak yoluna, sakın bakma arkana

Semtimde huzurum kalmadı

Bunalımlardayım, efkarlanmaktayım

Gezdiğim her sokak sonunda

Kafelerde parkta hatıralarınlayım

Ne içtiğim sigaradan ne yediğim yemekten

Tat tuz alamıyorum

Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar

Sensiz uyuyamıyorum

Değer miydi seven bir kalbi

Paramparça edip yürüyüp gitmene

Sonra zengin bir manitayla

El ele tutuşup sokağımdan geçmene

Şimdi evde almıştır sana

Lüküs bir araba kavuştun rahata

Değer miydi be para pula eve arabaya

Hakkım haramdır sana

Sonunda bulmuşsun sen evet

Ailene layık bir damat adayı

Yazlık ve arsaları vardır

Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı

Yazdıkça midem bulanıyor

Gözüm kararıyor tansiyonum fırlıyor

Aklıma getirdikçe seni iştahım kaçıyor

Göze uyku girmiyor

Unutamaz diyormuşsun sen

O benim kokumu bulamaz ki yolunu

Her gece içip içip beni düşünmeden yatmaz

Biliyorum huyunu

Dalından koparılmış gülün

Kokusu kalır mı solunca elimde

Sende benim dalımdan koptun

Uzaklarda soldun kokun kalır mı bende

Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım

Yan yana yanalım

Aşkımın cehenneminde ben ölmeden yandım

Şimdi sen yan bakalım

BEN BİR DE HAYALLERİM DİNLE!

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