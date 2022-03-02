Taylan Kaya - Ben bir de hayallerim şarkı sözleri! Taylan Kaya - Ben bir de hayallerim dinle! Ben bir de hayallerim sözleri!
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Ben bir de hayallerim sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Taylan Kaya'nın kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Ben bir de hayallerim şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Ben bir de hayallerim mp3 indir Peki, Ben bir de hayallerim şarkı sözleri! Taylan Kaya - Ben bir de hayallerim dinle! Taylan Kaya Ben bir de hayallerim sözleri! Ben bir de hayallerim şarkı sözü! İşte detaylar...
Taylan Kaya Ben bir de hayallerim şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla trendlerdeki yerini alan başarılı sanatçı, Ben bir de hayallerim şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Taylan Kaya - Ben bir de hayallerim mp3 indir araştırması yapmaya başladı. İşte, Taylan Kaya Ben bir de hayallerim şarkısı sözleri...
BEN BİR DE HAYALLERİM SÖZLERİ!
Ben bir de hayallerim
Bindik bi gemiye, kaptansa ben yine
Dalmışım o eski günlere
Söylenen sözlere içim acıdı yine
Hangi kalbi mutlu edersin?
Sevebilir misin? Sen nasıl birisin?
Gözlerim körelmişti benim
Nasıl sevdim seni? Yıkıpta gittin beni
Sevmiyordun neden oynadın
Neden beni kırdın? Bu kalbi dağıttın?
Aldığın beddualarımla
Huzurun kalmasın, uykuların da kaçsın
Gelme sakın istemem seni
O yalan sözleri sahte bakan gözleri
Mutlu et sen gittiğin yeri
Sensiz ben bir deli kaderim buymuş benim
Bir gün duyarsan sen ismimi
Tanıma sen beni, hiç sevmedin dimi?
Elinden tutuğun adamla
Yürü bak yoluna, sakın bakma arkana
Semtimde huzurum kalmadı
Bunalımlardayım, efkarlanmaktayım
Gezdiğim her sokak sonunda
Kafelerde parkta hatıralarınlayım
Ne içtiğim sigaradan ne yediğim yemekten
Tat tuz alamıyorum
Geceleri başım yastığa koyduğum zamanlar
Sensiz uyuyamıyorum
Değer miydi seven bir kalbi
Paramparça edip yürüyüp gitmene
Sonra zengin bir manitayla
El ele tutuşup sokağımdan geçmene
Şimdi evde almıştır sana
Lüküs bir araba kavuştun rahata
Değer miydi be para pula eve arabaya
Hakkım haramdır sana
Sonunda bulmuşsun sen evet
Ailene layık bir damat adayı
Yazlık ve arsaları vardır
Sakın kaçırmayın bu altın yumurtayı
Yazdıkça midem bulanıyor
Gözüm kararıyor tansiyonum fırlıyor
Aklıma getirdikçe seni iştahım kaçıyor
Göze uyku girmiyor
Unutamaz diyormuşsun sen
O benim kokumu bulamaz ki yolunu
Her gece içip içip beni düşünmeden yatmaz
Biliyorum huyunu
Dalından koparılmış gülün
Kokusu kalır mı solunca elimde
Sende benim dalımdan koptun
Uzaklarda soldun kokun kalır mı bende
Tek dileğim cehennemde senle ben buluşalım
Yan yana yanalım
Aşkımın cehenneminde ben ölmeden yandım
Şimdi sen yan bakalım