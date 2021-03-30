Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı hangi takımda oynuyor?

Milli takımımızın yıldız isimlerinden Taylan Antalyalı performansıyla dikkatleri çekiyor. Sporseverlerinde ilgi odağı olan başarılı futbolcu hakkında Kenan Karama kimdir, Taylan Antalyalı kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

A Milli takımımızın yıldız isimlerinden Taylan Antalyalı performansıyla göz dolduruyor. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı kaç yaşında, nereli? Taylan Antalyalı hangi takımda oynuyor? İşte, detaylar?

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ocak 1995

Kaç yaşında: 26yaşında

Nereli: Yatağan,

Boy: 1,8 m

Kilo: 75 kg

Taylan AntalyalıÖn Libero mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

1995 yılının Ocak ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğan Taylan, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi. 2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu.

2014-2015 sezonu öncesi Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Gençlerbirliği'ne imzayı attıktan sonra sırasıyla 2016 yılında Kayseri Erciyesspor'a daha sonra da 2016-17 sezonunda Hacettepe'ye kiralık olarak gönderildi. 2017-18 sezonunda Süper Lig'e çıkmak için iddialı bir kadro kurmak isteyen BB Erzurumspor'la üç yıllık sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonunda Galatasaray'la dört yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray forması altındaki ilk golünü Süper Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a karşı oynanan maçın 89. dakikasında kaydetmiştir.O golün asistini de Jean Micheal Seri yapmıştır. 17 Aralık 2019 tarihinde Tuzlaspor ile yapılan Türkiye kupası 5.tur rovanş maçında Sofianne Feghouliye ilk asistini yapmıştır. 4 numaralı formayı giymektedir.

2009 yılında ilk kez U-15 takımında forma giyen Taylan, 2011 yılında Türkiye'nin U-16 takımında forma giydi ve 12 maça çıkıp 4 gol atarak göz doldurdu. Sezonun devamında U-17 takımında forma giyen Antalyalı, 11 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 2012 yılında ise U-18 takımına kadar yükselen Taylan, 11 maça çıktı 5 gol kaydetti ve U-18 takımında kaptanlığa kadar yükseldi.

Görsel: @tantalyali48