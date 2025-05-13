Tayinler açıklandı mı, ili içi tayin sorgulama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin il içi atama ilanını yayımladı. Buna göre 2025 yılı için il içi isteğe bağlı yer değiştirme ile il içi sıraya bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlanacak. Peki, Tayinler açıklandı mı, ili içi tayin sorgulama nasıl yapılır?

TAYİNLER AÇIKLANDI MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için yapacakları başvurular 12-16 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMENLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez devreye alınacak uygulamada, tercihine yerleşemeyen öğretmenlerden, ilk iki tercihinde yer alan eğitim kurumlarında boş norm kadro oluşması durumunda atanmak üzere sıra kaydı oluşturulacak ve bu kayda göre 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalar gerçekleşecek.

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