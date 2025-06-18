Tayfun Kahraman neden hastaneye kaldırıldı, Tayfun Kahraman sağlık durumu ne?

Tayfun Kahraman neden hastaneye kaldırıldı, Tayfun Kahraman sağlık durumu ne?
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Gezi Parkı davası hükümlüsü şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiyi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik paylaştı. Peki, Tayfun Kahraman neden hastaneye kaldırıldı, Tayfun Kahraman sağlık durumu ne?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezi davasından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne sevk edildiğini duyurdu. Peki, Tayfun Kahraman neden hastaneye kaldırıldı, Tayfun Kahraman sağlık durumu ne?

TAYFUN KAHRAMAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezi Parkı davasından 38 aydır tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'ın MS hastalığı nedeniyle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Çelik, şunları kaydetti:

"Yol arkadaşımız ve parti üyemiz, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman'ın bugün Silivri Cezaevi'nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne sevk edildiğini öğrendik. Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Hakkında tek bir somut delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildi. Herkes biliyor ki; Tayfun su kadar temizdir. Adil yargılanmadığı, sunduğu kanıtların, tanıkların dava dosyasına alınmadığı, suçsuzluğunu ortaya koyan hiçbir belgenin değerlendirilmediği, hukukun tüm evrensel ilkelerinin göz ardı edildiği bir yargı süreci sonucunda 38 aydır evladı Vera'dan mahrum, ailesinden ırak. Tayfun'u ailesine sağlıkla, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur. Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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