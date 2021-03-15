Tayanç Ayaydın kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir?

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Tayanç Ayaydın kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Tayanç Ayaydın kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın 7 Ağustos 1979, İstanbul'da dünyay gelmiş, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tayanç Ayaydın Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır. 2009 yılıda Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer almakta ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmaktadır.

Filmografisi

Bir Zamanlar Kıbrıs 2021- Samson

Yeni Hayat 2020- Timur Karatan

Tek Yürek 2019- Halit Aslan

Kırgın Çiçekler 2017-2018 - Ejder

Emanet 2016- Mirza

Hayat Şarkısı 2016-2017 - Hüseyin Cevher

Son Bir Dans 2015

Zeytin Tepesi 2014 - Tarık

Aşk Kırmızı 2013 - Ferhat

Sakarya Fırat 2009-2013 - Uz. J. II. Kd. Çvş. Osman Kanat

Büşra 2009 - Yaman

Ey Aşk Nerdesin? - 2009 - Evlilik terapisti Serdar

11e10kala 2009

Aşk Yakar 2008 Selim

Pazar - Bir Ticaret Masalı 2007 Mihram

Sıla 2006 Abay

Kalbin Zamanı 2004 -Genç Cemil

Ziyaret 2004

Aliye 2004 -Dr. Kahraman

Gece Yürüyüşü 2004

Bir Zamanlar Kıbrıs Konusu

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.

Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.