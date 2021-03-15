Tayanç Ayaydın kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Tayanç Ayaydın kimdir?
TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Tayanç Ayaydın kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!
TRT1' de "Bir Zamanlar Kıbrıs adında" yeni bir dizi başlıyor. Yüzler yeni başlayacak diziye çevrildi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler paylaşıyor. Dizinin başrolünde yer alan Tayanç Ayaydın kimdir? Detaylı bilgiler haberimizde!
TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?
Tayanç Ayaydın 7 Ağustos 1979, İstanbul'da dünyay gelmiş, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tayanç Ayaydın Özel Doğa koleji mezunudur. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü tamamlamıştır. 2011 yılında oyuncu Bulut Köpük ile bir evlilik gerçekleştirmiş ancak aynı sene boşanmışlardır. Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın bu dizi ile tanınmaya başlamıştır. 2009 yılıda Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın 9 Şubat 2016 da Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Şarkısı dizisi oyuncuları arasında yer almakta ve dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırmaktadır.
Filmografisi
Bir Zamanlar Kıbrıs 2021- Samson
Yeni Hayat 2020- Timur Karatan
Tek Yürek 2019- Halit Aslan
Kırgın Çiçekler 2017-2018 - Ejder
Emanet 2016- Mirza
Hayat Şarkısı 2016-2017 - Hüseyin Cevher
Son Bir Dans 2015
Zeytin Tepesi 2014 - Tarık
Aşk Kırmızı 2013 - Ferhat
Sakarya Fırat 2009-2013 - Uz. J. II. Kd. Çvş. Osman Kanat
Büşra 2009 - Yaman
Ey Aşk Nerdesin? - 2009 - Evlilik terapisti Serdar
11e10kala 2009
Aşk Yakar 2008 Selim
Pazar - Bir Ticaret Masalı 2007 Mihram
Sıla 2006 Abay
Kalbin Zamanı 2004 -Genç Cemil
Ziyaret 2004
Aliye 2004 -Dr. Kahraman
Gece Yürüyüşü 2004
Bir Zamanlar Kıbrıs Konusu
1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.
Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikâyesi ile iç içe geçer.
Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs", kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.