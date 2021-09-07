Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti
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Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Haberler | Güncel

Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde tavukların boynuna atlayıp oynayan kedi gülümsetti.

Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde tavukların boynuna atlayıp oynayan kedi gülümsetti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı bahçesinde hayvanlar için ayrılan yaşam alanında bir kedi ve iki tavuğun dostane oyunu görenleri gülümsetti. Kedinin can sıkıntısından tavukların boynuna atlayarak sarılmaya çalışması çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki tavuğun yanına gelen kedi, ön ayakları ile tavuklara sarılarak bir süre oynadıktan sonra yere yatıp değişik oyunlar oynadı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı danışman görevlisi Remzi Can, kedinin kendi tavuk, tavuğun ise kendini kedi sandığını söyledi. Can, "Onlar daha civciv iken ben getirdim. O sıralarda burada bir kedi yavruladı. Annesi kedi yavrusunu terk edince, ona da biz baktık. Şuanda kedi ve tavuklar beraber yaşıyorlar. Kedi kendini tavuk sanıyor, tavuklarda kedi sanıyor. Gece gündüz beraberler, görenler çok şaşırıyor ve hoşlarına gidiyor. Onlarda AK Partinin birer üyesiler" dedi.

Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti
Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti
Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti
Tavukların boynuna sarılan kedi görenleri gülümsetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak

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