Tavuk ve güvercinleri ısıtmak isterken evini yakıyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Tavuk ve güvercinleri ısıtmak isterken evini yakıyordu

06.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:17
Tavuk ve güvercinleri ısıtmak isterken evini yakıyordu

ERZURUM'un Horasan ilçesinde bir kişinin çatı katında beslediği tavuk ve güvercinleri ısıtmak için yaktığı soba yangına sebep oldu.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde bir kişinin çatı katında beslediği tavuk ve güvercinleri ısıtmak için yaktığı soba yangına sebep oldu. Tavuk ve güvercinlerin telef olduğu yangında evde de maddi hasar oluştu. 

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Horasan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Topal, evinin çatı katında beslediği 40'a yakın tavuk ile 20 güvercini ısıtmak için soba yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımlar, çatı katındaki kümesi tutuşturdu. Bir anda alevlerin sardığı kümesteki 40 tavuk ile 20 güvercin telef oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Horasan ve Köprüköy'deki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çatı katı tamamen yandı. Yangında evde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Pınar Gültekin Selahattin Demirtaş
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba İsmail Kartal Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tavuk ve güvercinleri ısıtmak isterken evini yakıyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 11:25:17. #1.15#
title