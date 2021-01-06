Tavuk ve güvercinleri ısıtmak isterken evini yakıyordu

ERZURUM'un Horasan ilçesinde bir kişinin çatı katında beslediği tavuk ve güvercinleri ısıtmak için yaktığı soba yangına sebep oldu.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde bir kişinin çatı katında beslediği tavuk ve güvercinleri ısıtmak için yaktığı soba yangına sebep oldu. Tavuk ve güvercinlerin telef olduğu yangında evde de maddi hasar oluştu.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Horasan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Topal, evinin çatı katında beslediği 40'a yakın tavuk ile 20 güvercini ısıtmak için soba yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımlar, çatı katındaki kümesi tutuşturdu. Bir anda alevlerin sardığı kümesteki 40 tavuk ile 20 güvercin telef oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Horasan ve Köprüköy'deki itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çatı katı tamamen yandı. Yangında evde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı