TAVUK ÇİFTLİĞİNE KUMAR BASKINI
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TAVUK ÇİFTLİĞİNE KUMAR BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir tavuk çiftliğinde kurulan masalarda, kumar oynadığı tespit edilen 28 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 237 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir tavuk çiftliğinde kurulan masalarda, kumar oynadığı tespit edilen 28 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 237 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde C.M.?ye ait tavuk çiftliğinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla çiftliğe yapılan baskında, iki demir kapı ile kapatılan bir bölmede kurulan masalarda 28 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 28 kişiye, kumar oynama suçundan 37 bin 408 lira, kapalı alanda sigara içmek suçundan 5 bin 470 lira, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek suçundan 194 bin 264 lira olmak üzere toplam 237 bin 412 lira idari para cezası uygulandı. Tavuk çiftliği bahçesinde piknik yapmak için toplandıklarını belirten 9 kişiye ise sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal suçundan toplam 62 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynatılan tavuk çiftliği Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Çiftliğin işletmecileri C.M. ve Ş.T. hakkında da 'kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak, kumar oynatmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

TAVUK ÇİFTLİĞİNE KUMAR BASKINI
TAVUK ÇİFTLİĞİNE KUMAR BASKINI
TAVUK ÇİFTLİĞİNE KUMAR BASKINI
TAVUK ÇİFTLİĞİNE KUMAR BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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