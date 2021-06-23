Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarında işçilerin kaldığı 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.Yangın esnasında dumandan etkilenen Fatih Yazıcı adlı kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi
Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi
Tavşanlı'daki yangında bir kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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