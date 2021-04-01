Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı
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Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri yapılan çalışmalar neticesinde R.G. isimli torbacıyı evinde satışa hazır pakaetlerle yakaladı.

Polis, Tunçbilek beldesinde yakalanan kişinin ikametinde yaptığı aramada satışa hazır alüminyum folyolara sarılmış toplam 27 gram metamfetamin ve 5 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı
Tavşanlı'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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