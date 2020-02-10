Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:39
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

'nın ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Çukurköy Sanayi Kavşağında meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Kadir Aydın idaresindeki 16 KF 228 plakalı karayolları aracı ile idaresindeki 43 HD 559 plakalı hafif ticari araç, Çukurköy Sanayi kavşağında çarpıştı.


Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Halil Şen yaralandı.


Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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