Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28.08.2019 18:57
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Durak Mahallesi Çevre Yolu tren garı önünde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, İsmail Uçar yönetimindeki 43 HZ 877 plakalı otomobil ile Süleyman Karagöz idaresindeki 43 U 7614 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kaza meydana geldi.


Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Karagöz yaralanarak 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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