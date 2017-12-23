Tavşanlı Çukurköy'de Birliktelik Günleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'nde 'birliktelik günleri' gerçekleştiriliyor.



Çukurköy Mahallesi olarak gençleri, mahallelerini kalkındırmak, gençlere sosyal hayat alanları açmak, mahalle kültürünü yaşatmak ve değerlerini koruma adına bir araya geldiler.



Çukurköy Mahallesi Düğün Salonu'nda bir araya gelen mahalle sakinleri, slayt sunum ile yapılanları ve yapılması gerekenleri değerlendirdiler.



Mahallelerinde eksik görülen konulara değinilen toplantıda, gençlere sosyal ve sportif alanlar sağlamak adına yapılacak aktiviteler, Halk Eğitimi Merkezi ve Müftülük tarafından verilecek kurslar, mobese çalışmaları, yanı sıra birçok konuda, mahalleye yarar sağlayacak konular görüşüldü.



Vakıf başkanlığını yürüten Nazmi Sarı, vakıf binasını kötü alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla da gençlere bu binayı tahsis etti. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA