Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 10 günde 7'nci orman yangını meydana geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 10 günde 7'nci orman yangını meydana geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 10 gün içerisinde 7'nci kez orman yangını çıktı. Adatepe mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 4 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, çok sayıda orman işçisi ve çevre belediyelerin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yolun sağ bölümünde soğutma çalışmaları devam ederken, sol tarafında da alevler görüldü. Ekipler, başarılı müdahalenin ardından iki bölgeyi de kontrol altına almaya başardı.

Yangının çıktığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberleri | Tavaklı'da 10 günde çıkan 7'nci yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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