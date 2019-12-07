Tatvan'da kum sanatı gösterisi yapıldı
Haberler » Güncel » Tatvan'da kum sanatı gösterisi yapıldı - Haber

Tatvan'da kum sanatı gösterisi yapıldı

Tatvan'da Kaymakamlık ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda kum sanatı gösterisi etkinliği düzenlendi.

07.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:20
Tatvan'da kum sanatı gösterisi yapıldı

'da ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda kum sanatı gösterisi etkinliği düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen kum sanatı gösterisi yoğun ilgi gördü.

Kum sanatı gösterisini sunan Ömer Faruk Elmas, izleyenlerin beğenisini topladı.

Programı kapsamında şiir ve müzik dinletisi de yapıldı.

Programa, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile eşi Arzu Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz, Milli Eğitim İlçe Müdürü Abdullah Yüzer, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler