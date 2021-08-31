Tatlıses'ten Avşar'a sürpriz ziyaret! Birlikte düet de yaptılar
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Tatlıses'ten Avşar'a sürpriz ziyaret! Birlikte düet de yaptılar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yakın dostu Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti. İkili, "Haydi Söyle" şarkısına düet de yaptı.

Bir dönem çevirdikleri filmlerle gişelere damga vuran isimler arasında yer alan ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar, Ayvalık'ta bir araya geldi. Tatlıses'in Avşar'ı ziyaretinde renkli anlar da ortaya çıktı. İkili, "Haydi Söyle" şarkısına düet yaptı. Tatlıses, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

"HAFTANIN 5 GÜNÜ ARIYOR"

İşte Tatlıses'in o paylaşımı

"Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim sağ olsun bizi bir karşılaması var, bize balık ikram etti. Hülya Hanım, lütfen beni haftanın 5 günü rahatsız etmeyin... Yahu sen nasıl bir insansın sen nasıl bir dostsun? Haftanın 5 günü 'İbocuğum nasılsın, iyi misin? Sağlığın yerinde mi?' der mi bir insan! O bir Hülya Avşar der kardeşim... İşte Hülya Avşar böyle bir insan, tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum"

Tatlıses'ten Avşar'a sürpriz ziyaret! Birlikte düet de yaptılar
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Tatlıses'ten Avşar'a sürpriz ziyaret! Birlikte düet de yaptılar - Haberler Magazin
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