Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek
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Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek

28.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:57

Renkli konuklarıyla dikkat çeken İbo Show'un 30 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde İbrahim Tatlıses ile şöhreti yakalayan oryantal Didem de danslarıyla boy gösterecek.

Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırlayacak. Programın 30 Ocak'ta ekrana gelecek olan yeni bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem konuk oluyor.

Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek
Yıllar önceki programdan bir kare...

TATLISES'İN GÖZDESİ OLMUŞTU

9 yıl önce İbrahim Tatlıses'in programında boy göstermeye başladıktan sonra şöhreti yakalayan oryantal Didem, kısa sürede Tatlıses'in gözdesi olmuş ve Asena'yı tahtından etmişti.

Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek
Haber Yorumları (2)
NİHAT: Yazıklar olsun
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GÖRDÜN: Basladi yine Moruk simarmaya.Adam olsan artik
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
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