Tatile gidemeyen çocuklar mahalle şenliğinde eğlenmeye devam ediyor

Çocukların yaz akşamlarını renkli ve eğlenceli geçirdiği panayıra, Başkan İsmet Yıldırım da katılarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Çocukların yaz tatilinde bolca eğlenmesi ve kaliteli vakit geçirmesi için Ümraniye Belediyesi, unutulmayacak bir çalışmaya imzasını attı. Yaz tatiline gidemeyen çocukların unutulmadığı, ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlendiği panayır ikinci gününde de yoğun bir katılımla devam etti.Çocukların yaz akşamlarını eğlenceli bir şekilde geçirmesi için her gün farklı mahallelere "Mahallede Şenlik Var" panayırı kuruyor. İnteraktif çocuk oyunları, sahne şovları, tiyatro gösterileri, şişme oyun parkurları, birbirinden eğlenceli atölye grupları ile oluşan pek çok lunapark oyuncağının da yer aldığı aktiviteler mahallelerde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Çocukların mutluluğuna ortak olan, onlarla yakından ilgilenen ve çocuklara pamuk şekeri, Osmanlı macunu ile mısır ikram eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Yaz tatili boyunca küçük kardeşlerimizi mutlu etmeye çalışacağız. Her mahallemize kurduğumuz panayır sayesinde çocuklarımız aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirebilecekler. Gençlerimiz ve çocuklarımıza her şey feda olsun" diyerek mutluluğunu ifade etti.

23 Temmuz Salı günü başlayan "Mahallede Şenlik Var" panayırı, 1 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Her akşam farklı mahallede saat 18:00'de kapılarını açan şenliklere tüm Ümraniyeli vatandaşlarımızı çocuklarımızla birlikte bu unutulmaz eğlenceye davet ediyoruz.

Kaynak: Bültenler