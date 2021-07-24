Tatilden dönen 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza
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Tatilden dönen 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza

Tatilden dönen 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da, tatilden dönen, çoğu çocuk 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi.

ADANA'da, tatilden dönen, çoğu çocuk 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi.

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri, 27 MA 9956 plakalı minibüsü durdurdu. Eşya taşımak için kullanılan aracın kapısını açan polis, balık istifi gibi oturan yolcularla karşılaştı. Sürücü dahil 19 kişinin bulunduğu minibüstekilerin tatil yaptıkları Mersin'den Gaziantep'e döndükleri belirlendi.Suriye uyruklu sürücüsü Abdo Semis'e ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı gerekçesiyle 20 bin 362 TL ceza kesildi, minibüs trafikten menedildi.


Tatilden dönen 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza
Tatilden dönen 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza
Tatilden dönen 19 kişinin balık istifi bindiği minibüsün sürücüsüne ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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