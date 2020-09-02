Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu
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Tatilcilerin tercihi "UNESCO tescilli" Kızkalesi oldu

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

02.09.2020 17:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:44

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, Mersin'in Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay düzenli olarak bölgedeki işletmelerin denetlendiğini ve gerekli şartları taşıyanlara Güvenli Turizm Sertifikası verildiğini söyledi.

Kızkalesi'nde yurt içinin yanı sıra yurt dışından da misafirleri ağırladıklarını ifade eden Çalışkan, "En çok Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Niğde, Ankara ve Adıyaman ile yurt dışından Rusya, Ukrayna, Almanya, İsviçre ve Hollanda'dan turistler geliyor. Altın kumu, eşsiz denizi ve tarihi dokusuyla dikkatleri çeken Kızkalesi, pandemi döneminde alınan tedbirler nedeniyle de turistlerin en çok uğrak yeri oldu." diye konuştu.

Otel Müdürü Nur Kaya da Kızkalesi'nde tatil yapmak isteyenler için aldıkları tedbirlerle bugüne kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını anlattı.

Genel temizlik ve hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini belirten Kaya, yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlayıp evlerine mutlu anılarla gönderdiklerini söyledi.

Tatilcilerin tercihi 'UNESCO tescilli' Kızkalesi oldu

Kaynak: AA

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