Tatilcilerin Ordu'daki uğrak noktası: 'Çikolata Kafe'

Ordu'nun turizmine ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla Gülyalı ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çikolata Kafe, Karadeniz turu yapan tur otobüslerinin ve turistlerin uğrak noktası oldu.

Ordu'nun turizmine ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla Gülyalı ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çikolata Kafe, Karadeniz turu yapan tur otobüslerinin ve turistlerin uğrak noktası oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile yapımı tamamlanan ve ürettiği yöresel ürünlerle farkını ortaya koyan kafe, Ordu turizmine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından işletilen çikolata kafeye gelen yerli ve yabancı turistler Ordu'ya özgü 50'den fazla çikolata çeşidinden satın alma imkanı buluyor.

Ordu'nun turizmine ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla Gülyalı ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çikolata Park'ta, çikolata üretimi ve satışının uzun süredir devam ettiğini vurgulayan ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in çok önem verdiği bu projeyi ORTAR A.Ş olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete aldığımız Çikolata Park'a ilgiyi daha fazla artırmak amacıyla tur şirketleri ile görüşme gerçekleştirmiştik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Karadeniz turuna çıkan her tur otobüsü mutlaka buraya uğrayacak. Hem yöresel tatlarımızı tanıtacak hem de ilimize döviz girdisi sağlamış olacağız. Bugün bu kapsam da ilk tur otobüslerini Çikolata Park'ta ağırlıyoruz" dedi.

Çikolata Atölyesi'nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar, fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. Kurum ve kişisel workshoplarla Çikolata Kafe'de, kendi çikolatanızı kendi tercih ettiğiniz içeriklerle hazırlama imkanı sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 500 metre kare alanda, çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olunuyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı