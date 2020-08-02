Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
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Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor.

02.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.08.2020 12:51

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücüler, İstanbul yönünde akıcı trafik oluşturuyor.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçiren bazı vatandaşlar, dönüşe geçti.

İstanbul'a dönüş yapan sürücüler, otoyolun Düzce kesiminde özellikle Sarıçökek, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı 1, 2 ve 3 viyadük üzerinde akıcı trafiğe neden oluyor.

Ulaşımda aksama gözlenmeyen güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Ekipler, dönüş yolculuğunun bayramın sonu günü akşama kadar devam edeceğini, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

Kaynak: AA

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