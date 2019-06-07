Tatilcilerin bayram dönüşü sürüyor

MARMARA Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil yörelerine giden vatandaşlar dönüşe geçti. Yalova'da hem karayolu, hem de deniz ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

Bayram tatilinin son gününe kalıp, yoğunluk yaşamak istemeyen tatilciler, kara ve deniz yolu ulaşımıyla dönüşe geçti. Yalova'da tatilcilerin bayram dönüşü nedeniyle yoğunluk yaşamaması için İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısını 15'ten 17'ye çıkardı. Negmar da Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunuyor. Tatilciler, deniz otobüsünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü'nü tercih ediyor. Yalova'da hem deniz, hem de kara ulaşımında şu ana kadar yoğunluk yaşanmadığı görüldü. İDO'ya ait Topçular İskelesi'ne gelen sürücüler bekleme yapmadan Eskihisar'a taşınırken, karayollarında da akıcı yoğunluk gözlendi. Yalova emniyeti ile jandarma trafik ekipleri, karayollarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İDO 17 FERİBOT İLE HİZMET VERİYOR

İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatili boyunca hattaki 15 olan gemi sayısını 17'ye çıkarttıklarını, yoğunluğun önüne geçebilmek için hafta sonu ise duruma göre daha 2 ilave gemi yapabileceklerini söyledi. Aşkın Lermi, bayramın ilk üç gününde Eskihisar'dan Yalova'ya 21 bin araç taşındığını söyledi. Lermi, ayrıca iskeleden her 5 dakikadan bir geminin kalkış yaptığını, istif alanında bekleme yapmaksızın sürücülerin karşı kıyıya geçiş yaptıklarını belirtti.

NEGMAR HER GÜN 120 SEFER YAPIYOR

Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes ise Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunduklarını ve bir günde 120 sefer yaptıklarını belirtti. Serbes, bayram tatilinin bitiminin son gününe kadar toplamda bin 200 sefer yapacaklarını ve 50 bin aracın karşıya geçirileceğini öngördüklerini söyledi.



Kaynak: DHA

- Yalova