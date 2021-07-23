Tatil sezonunun açılması evcil hayvan otellerini doldurdu

Kovid-19 salgınında geçen yıl tatile çıkamayan evcil hayvan sahiplerinin bu yılki tatil planlamaları köpek pansiyonlarında yoğunluğa yol açtı.

Kovid-19 salgınında geçen yıl tatile çıkamayan evcil hayvan sahiplerinin bu yılki tatil planlamaları köpek pansiyonlarında yoğunluğa yol açtı.

AA muhabirinin görüştüğü veteriner hekim ve köpek eğitim uzmanı Tarkan Özvardar, köpeklerin eğitim ve pansiyon ihtiyaçlarının karşılandığı bir tesislerinin bulunduğunu, yaklaşık 30 yıldır bu işle ilgilendiğini söyledi.

Özvardar, "Pandemi sürecinde yasaklar kalkınca insanlar geçen senenin acısını bu sene çıkarmaya çalışıyorlar. Çok fazla yoğunluk yaşıyoruz. Köpeklerini pansiyona bırakmak isteyen, eğitim programına dahil etmek isteyen çok kişi var. İnsanlar tatillerini çok önceden planlıyor ama köpeklerinin nerede kalacağını son dakikada organize etmeye çalışıyorlar. Bizler de belli kapasitelerde çalışıyoruz. Bu dönem 1 ay önceden rezervasyonlarımız doldu. Bayram ve yaz tatilinin denk gelmesi ile pandeminin gevşemesine bağlı olarak insanlar tatile gitmeye başladılar. Buna bağlı olarak da yığılma oldu." değerlendirmesini yaptı.

Köpeklerin pansiyona bırakılmadan önce sağlık kontrollerinin veteriner hekimler tarafından yapılması ve aşılarının tam olması gerektiğini aktaran Özvardar, şöyle devam etti:

"Kişi için pansiyon ihtiyacı zaruriyse tesislerin ruhsata tabi olup olmadığını öğrenmesi gerekiyor. Köpeğin ortamı daha önce ziyaret etmiş olması, o ortamda vakit geçirmiş olması bırakıldığı anda endişelenmemesi açısından önemli. Mutlaka köpeğin bırakılmadan önce bu tip yerlerin ziyaret edilmesi, sistemleri hakkında hayvan sahiplerinin bilgi alması gerekir. Hep önerim şudur, tatil planlarınızı mümkünse köpeklerinizi entegre edeceğiniz şekilde yapın. Bu dönemler işlerimizin yoğunlaştığı dönemler asıl köpeğin mutluluğudur köpek sahibinin yanında her zaman çok daha mutludur."

Özvardar, sahiplerinin pansiyonlara bırakılan köpeklerinden haber almak istediklerini, bunun için video çekimleri yaparak yolladıklarını kaydetti.

Bayram dönemlerinde çok sayıda köpeğin pansiyon hizmetinden yararlandığını, anlatan Özvardar, bu dönemlerde eğitim vermeyi kabul etmediklerini bildirdi.

Salgın süresince birçok insanın evcil hayvan edindiğine dikkati çeken Özvardar, pansiyon ihtiyacı duyulan köpek ve kedinin farklı zihinsel algıda olduğunu dile getirdi.

Köpeğin farklı bir ortama uyum sağlamasının kolay olduğunu ancak kedi söz konusu olduğunda durumun farklılaştığını vurgulayan Özvardar, kedilerin ortam oryantasyonlu canlılar arasında yer aldığına değindi.

Tarkan Özvardar, "Kendi ortamlarından koparılmak ve başka ortamlarda kalma olgusu söz konusu olduğu zaman kediler mutsuz olabiliyorlar." dedi.

Tatil sonrası köpeklerine kavuşanlar mutlu

Pansiyona bıraktığı köpeğini almaya gelen Levent Erdemir ise köpeklerini tatil döneminde bildikleri bir yere gönül rahatlığıyla bıraktıklarını söyledi.

Erdemir, tatile giderken köpeklerini yanlarında götüremeyenlere pansiyon hizmetinden yararlanmalarını tavsiye etti.

Kocaeli'de yaşayan Eymen Yağız Kılıç da 1 ay önce eğitime bıraktığı köpeğiyle kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu