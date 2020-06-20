Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen yönetmen Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Bikinili bir fotoğrafını paylaşan Zeynep Alkan'ın gönderisi kısa sürede 40 bine yakın beğeni aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası ulaşım kısıtlamasının kalkması sonucu ünlü isimler de tatil beldelerine gitmeye başladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Canan Hoşgör ile yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'dı.

Eğitimi için yurt dışında yaşayan ve her anını sosyal medya hesabından paylaşan Zeynep Alkan, tatil sezonunu Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Bodrum'da açtı. 21 yaşındaki güzel, tatil pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Alkan'ın, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozu 40 bine yakın beğeni aldı.

Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde Ege kıyılarından paylaştığı fotoğrafa, "Yaz geliyor" notunu düşmüştü.