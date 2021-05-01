Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı
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Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

'Kuruluş Osman' dizisinde 'Hazal Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 60 kilo vererek fit bir vücuda kavuştu. Şimdilerde oyuncu arkadaşı Seray Kaya ile tatil yapan oyuncu, Instagram hesabından mayolu bir pozunu da paylaştı.

Kapanma öncesi tatile çıkan ve denizin ile güneşin tadını çıkartan ünlüler kervanına oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu da katıldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını da atmayı ihmal etmedi.

MAYOLU POZUNU PAYLAŞTI

2017 yılında mide küçültme ameliyatı olan ve iki yıl içerisinde 60 kilo veren oyuncu, yeni haliyle adeta bambaşka birine dönüştü. Fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu şimdilerde meslektaşı Seray Kaya ile keyifli bir tatil yapıyor. Eğlenceli anlarını Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, son olarak mayolu bir pozunu paylaştı. Paylaşımına "Göbek adım Tinker Bell" notunu yazan Bozoğlu'nun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

İşte oyuncunun tatil paylaşımları...

Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı
Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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