Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Sevgilisi Guido Senia ile karantinadan çıkarak şehir dışına tatile giden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

Sevgilisi Guido Senia ile uzun bir süre karantinada kaldıktan sonra tatile çıkan Şeyma Subaşı, bikini sezonunu açtı. Her yaptığını sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, "Pazartesi" notuyla peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Subaşı'nın pozlarının arasında duş alırken ve havuzda dil çıkartırken çekilen pozları da bulunuyor.

TATİL SEZONUNU AÇTI

Şehirler arası seyahatin yasak olduğunu bilen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Çeşme'ye gittiği için tepki çekmişti. Subaşı'dan konuyla alakalı henüz bir açıklama gelmezken pozlarıyla tatiline hız kesmeden devam ettiği gösteriyor.

İşte Subaşı'nın Çeşme tatilinden bazı kareler...