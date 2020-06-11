Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Sosyal medya hesabını aktif kullanan Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu açtı. Havuz başında verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun fotoğrafına adeta beğeni yağdı.

Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Nilperi Şahinkaya, tatil sezonunu açan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şahinkaya, tatilinden ilk kareleri takipçileriyle paylaştı.

PAYLAŞIMI BEĞENİ TOPLADI

Instagram hesabında 786 bin takipçisi bulunan Nilperi Şahinkaya, havuz pozunu takipçileriyle paylaştı. Şahinkaya'nın bu paylaşımına 30 binin üzerinde beğeni geldi.

Öte yandan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de havuz başında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Güzel oyuncunun bu paylaşımına da 70 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum gelmişti.