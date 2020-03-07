Taşova'da Kadınlar Günü etkinliği

07.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:21

Taşova ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Osman Varol, Öğretmenevinde düzenlenen programda, kadının varoluşun temel taşlarından birisi olduğunu, bir toplumun güçlü olabilmesinin ancak o toplumdaki kadınların mutlu ve güçlü olmasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Varol, "Bizim kültürümüzde kadın anadır, atadır, yoldaşımız, kutsalımızdır. Türk milleti, kadının gayret ve destekleri ile güçlü duruşuna ve yükselişine devam edecektir. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım." dedi.

Programa Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile eşleri de katıldı.

Kaynak: AA