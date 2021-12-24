Taşova'da "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi

??????? Taşova'da imam hatip liseleri arasında "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Amasya merkez ve ilçelerinde bulunan 7 okulun katılımıyla yapılan yarışmada, birinci Amasya Merkez Şehit Ahmet Özsoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdurrahman Atıcı, ikinci Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Semih Sacit Işık, üçüncü ise Amasya Merkez Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yunus Emre Fırat oldu.

Yarışmaya Kaymakam Ahmet Gökcecik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile davetliler katıldı.

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