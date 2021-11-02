Taşköprü'de Kızılay Haftası kutlandı

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Avukat Murat Ülgen İlk-Ortaokulunda "Kızılay Haftası" kutlandı.

Etkinlik kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okundu ve oratoryo seslendirildi. Daha sonra Türk Kızılay Taşköprü Şubesi tarafından hazırlanan, "Geçmişten Günümüze" adlı fotoğraf sergisi gezildi.

Ardından Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, anasınıfı öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilere Kızılay'ın önemini anlattı.

Programda Türk Kızılay tarafından öğrencilere ikramda bulunularak hediyeler dağıtıldı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri verildi.

Türk Kızılay Taşköprü Şube Başkanı Hüseyin Seven, Murat Ülgen Okuluna kitap bağışında bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, desteklerinden dolayı Seven'e plaket taktim etti.