Taşımalı Eğitim Öğrencileri Çim Hokeyi Öğreniyor

Bolu merkeze bağlı Çobankaya köyünde eğitim gören ilkokul ve orta okul öğrencileri, okul yakınlarındaki boş bir arsada antrenör eşliğinde çim hokeyi öğreniyor.



Çevresindeki 8 köyden taşımalı eğitim kapsamında Çobankaya köyüne gelen 102 çocuğun eğitim gördüğü Şehit Murat Paçal İlkokulu ve Ortaokulu öğrenciler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü eşliğinde çim hokeyi çalışmaları yapıyor.



İl Müdürlüğü tarafından gönderilen çim hokeyi malzemeleriyle okulun yakınındaki boş arazide antrenmanlara çıkan 40 öğrenci, antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerinin gözetiminde çim hokeyi sporunda milli forma giymeyi istiyor.



"Şehirdeki öğrencilerimizden daha istekliler"



Çim Hokeyi Antrenörü Ercan Aybatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hokey ile ilgilenen 40 öğrencinin olduğunu belirterek, "Çocukların ilgisi çok iyi, cana yakınlar. Şehir merkezindeki öğrencilerimizden daha istekli görüyorum ben buradaki öğrencilerimizi. O yüzden buraya daha heyecanla gelerek, onlarla çalışıyoruz." diye konuştu.



"Çocuklar hokey sopasını görünce biraz şaşırıyorlar." diyen Aybatan, "Bilmedikleri için ama aslında bizim Ortadoğu kökeninde çelik-çomak oyununun biraz daha gelişmiş düzeyinde. Topun sopayla kalelere atılması oyunu. Buradaki sporcularımızın imkanı yok. Çünkü her seferinde servisle gelip gitme imkanları yok. Biz de onların gelemediklerini bildiğimiz için biz kendimiz onların ayaklarına giderek burada onları spora kazandırmaya çalışıyoruz."



Aybatan, Bolu'nun spor kenti yolunda ilerlemesi için çalıştıklarını vurgulayarak, "Buradaki amacımız çocukların hokey ile tanışmalarını sağlayarak, onları mili takım düzeyindeki sporcular haline getirmek. Burada yeni ve keşfedilmemiş sporcuları keşfediyoruz." şeklinde konuştu.



"Büyüklerimizden destek istiyoruz"



Arkadaşlarıyla çim hokeyi oynamayı öğrenen 13 yaşındaki ortaokul 8. sınıf öğrencisi Barış Süme, "Beden eğitimi öğretmenimiz ve antrenörümüz gelerek bize çim hokeyini tanıttı. Bu sporu çok sevdik. milli takım düzeyinde oynamak isteriz. Çim hokeyi stick ve topla oynana güzel bir spor." dedi.



Süme, çim hokeyi konusunda büyüklerinden destek beklediklerini kaydederek, "Futbol da oynuyorum. Futbolu da çim hokeyini de seviyorum. İkisinin arasında seçim yapamıyorum. İkisi de çok zevkli. Çim hokeyini ilk gördüğümde saçma gelmişti. Ama sonradan beğendim, güzel bir spormuş." ifadesini kullandı.



Çim hokeyini oynamaya başladıktan sonra çok sevdiğini ifade eden 12 yaşındaki ortaokul 7. sınıf öğrencisi Ceren Yanık da "Çim hokeyi çok zevkli ve eğlenceli bir spor. Çim hokeyini daya iyi öğrenip, milli takım ile derecelere girmek isterim. Burada imkanlarımız kısıtlı, bu yüzden büyüklerimizden destek istiyoruz." diye konuştu.