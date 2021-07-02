Tasfiye etmek ne demek? Tasfiye nedir?

Tasfiye etmek, son günlerde anlamı en çok aratılan kelimeler arasında yer aldı. Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz tasfiye kelimesinde gelen tasfiye etmek, anlamı merak ediliyor. Peki, Tasfiye etmek ne demek? Tasfiye nedir?

Arapça kökenli kelimelerden biri olan tasfiye, Türkçe' ye geçmiş ve kullanımı yaygın olan kelimelerden olmuştur. Tasfiye kelimesi tek başına olduğu gibi ek alarak tasfiye etmek olarak da sıkça kullanılmaktadır. Peki anlamı merak edilen Tasfiye etmek ne demek? Tasfiye nedir? Detaylar haberimizde…

TASFİYE ETMEK NE DEMEK?

Tasfiye etmek, birçok anlamda kullanılan bir kelimedir. Köken olarak Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş olan tasfiye kelimesi, "arıtma, temizleme" anlamlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte;

-bir ticaret kuruluşunu kapatmak

-yok etmek, ortadan kaldırmak

-işine son vermek

TASFİYE NEDİR?

Tasfiye, kelime anlamı itibariyle "temizleme, ayıklama, arıtma " olarak kullanılmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse;

"Biz lisanımızı tasfiye ediyoruz, yeni kelimeler buluyor, bulamazsak gelişigüzel uyduruyoruz. - Refik Halit Karay"

Tasfiye etmek kelimesinin diğer anlamları ise;

-bir ticaret kuruluşunu kapatmak

-yok etmek, ortadan kaldırmak

-işine son vermek