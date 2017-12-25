Taşeron İşçilere Sürekli İşçi Kadrosu Verilmesi - Disk Genel Başkanı Beko

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesine ilişkin, "Taşeron işçiye kadro konusunun OHAL ile ilgisi yoktur. Taşeron işçiye kadro konusu KHK'nın değil TBMM'nin yetkisinde olan bir konudur." dedi.



Beko, DİSK Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçilerin sahipsiz olmadığını belirterek, tüm taşeron işçiler kadro alıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.



Taşeron işçilere kadro verilmesinin KHK ile düzenlendiğini ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Beko, "Taşeron işçiye kadro konusunun OHAL ile ilgisi yoktur. Taşeron işçiye kadro konusu KHK'nın değil TBMM'nin yetkisinde olan bir konudur." diye konuştu.



Beko, taşeron işçiye kadro düzenlemesinde büyük eksiklikler ve yanlışlıklar olduğunu ileri sürerek, bunun yanında hükümetin taşeron işçi uygulamasından vazgeçme kararının da olumlu bir tavır olduğunu belirtti.



Sendikaların görüşü alınmadan, konunun TBMM'de görüşülmeden düzenleme yapılmasının yeni sorunlar yaratacağını savunan Beko, şöyle devam etti:



"KHK ile işçilerin büyük çoğunluğu kadrolu kamu işçisi olamayacaktır. Belediye ve il özel idarelerinde çalışan yaklaşık 450 bin taşeron işçiye kamu işçisi kadrosu verilmemiştir. Bu işçiler yerel yönetimlerin şirketlerinde işçi olacaktır. KİT ve bazı özel bütçeli kuruluşlarda çalışan taşeron işçiler de kapsam dışında tutulmuştur. Kadro kapsamına alınan işçilere ise güvenlik soruşturmasıyla yazılı ve sözlü sınav şartı getirilmiştir. Dahası kadro için açılan davalar ile geçmişe yönelik hak ve alacaklardan feragat koşulu ve gelecekte dava açmama şartı aranacaktır. Kadroya geçiş, mevcut hak ve ücretlerle yapılacaktır."



Beko, kadroya alınan taşeron işçilerin aynı işi yapan kamu işçileriyle aynı haklara sahip olamayacaklarını öne sürerek, kadroya geçen taşeron işçilerin, daha önce çalıştıkları şirketlerde Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki mevcut haklarını almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.