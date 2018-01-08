Taşeron İşçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde taşeron işçiler kendilerine kadro müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü için teşekkür etti.

Kahta Devlet Hastanesinde çalışan taşeron işçiler, 'sürekli işçi' kadrosuna geçişlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Kahta Devlet Hastanesinin önünde yapılan açıklamaya AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni ve ilçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Güler de katıldı.

Taşeron işçiler adına konuşan Hizmet Alım Birim Sorumlusu Abdullah Akkaş "Taşeron sistemine son verilmesiyle, kamuda etkin ve kaliteli hizmetin önünün açılmasıyla birlikte çalışan memnuniyetini artırmıştır. Yüz binlerce emekçinin ve milyonlarca aile bireyinin yüreğine su serpmiştir. Başbakanlığı döneminde çıkardığı yasayla taşeron çalışanlarının örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını sağlayan, bugün de yüz binlerce işçiye kadro müjdesini bizlere veren mazlumların umudu ümmetin savunucusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni'ye Kahta Devlet Hastanesi çalışanları olarak teşekkür ediyorum" dedi.

Taşeron sisteminin ortadan kalkması ile kamu da çalışan emekçilerin çok mutlu olduğunu belirten AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ise, "Taşeron sisteminin ortadan kalkması ile kamu da çalışan emekçilerimiz çok memnun olmuşlardır. Binlerce insanımızı mutlu eden bu çalışmadan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması sonrası taşeron işçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. - ADIYAMAN