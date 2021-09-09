Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi tüyolarını verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi tüyolarını verdi

Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi tüyolarını verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Tasarımcı Hüseyin İnce, vücut tipine göre ideal ayakkabı seçimlerinin tüyolarını açıkladı.

Tasarımcı Hüseyin İnce, vücut tipine göre ideal ayakkabı seçimlerinin tüyolarını açıkladı. İnce "Ayakkabı deyip geçmemek gerekir. Kişinin porsiyonuna göre seçtiği ayakkabı onu yüceltir ya da alçaltır" dedi.

Tasarımcı Hüseyin İnce, vücut tipine göre giyilen kıyafeti tamamlayan diğer elementler aksesuarlar ve onlar kadar önemli olan ayakkabı seçimi olduğunu belirtti. Farklı vücut tiplerine göre ayakkabı seçimi ile ilgili tüyolar veren İnce, minyon kadınlar topuklu ayakkabı tercihi onlar için son derece ideal olduğunu söyledi. İnce, "Özellikle ayak parmak dekolteli stilettolar onu bulunduğu ortamda oldukça yüceltir. Minyon kadınların bilekten bağlamalı ayakkabı tercihinde bilek boylarını kestiği için boyu daha kısa gösterecektir. Bu yüzden bu tarz ayakkabı modellerinden uzak durmalıdırlar. Kum saati vücut tipi ise göğüs ve basen bölgesinin belirgin bel bölgesinin ince olduğu bir vücut tipidir. Bu vücuda sahip kadınlar ise çok ince ve çok kalın topuklu modellerinden ziyade orta kalınlıkta topuklu ayakkabıları tercih ederken burnu yuvarlak ve önü açık modeller tercih ederek vücudunu ön plana çıkarmalıdır. Armut tipi vücutta ise ince bir bel oyuntusu ve geniş bir basene sahip hanımlar daha çok açık ve yüksek topuklu modelleri tercih etmelidir. Özellikle kış aylarında baldırı kapatmayan çizme modelleri onlar için vazgeçilmez parçalar olmaktadır. Kısa bot tarzı ayakkabılardan uzak durulmalıdır. Elma tipinde omuz yapısının ince olduğu bel ve basen bölgesinin geniş olduğu vücut tipinde ise yüksek platform topuklu ayakkabıları tercih ederek vücuduna uygun ayakkabıyı seçmiş olurlar. İri ve yüksek takoz tarzı ayakkabılar yine bu vücut tipi için oldukça idealdir. Dikdörtgen vücut tipi ise hiç bir kıvrıma sahip olmayan düz vücutlar için kullanılan bir tabirdir. Bu vücut tipine sahip kadınların bacak boyunu uzun göstermeye ihtiyacı vardır. Bu durumda yüksek topuklu ayakkabı modellerini değil daha çok renk tonu olarak renksiz, ten renginde ayakkabılar tercih etmelidir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz Derya Baykal
Spor Marcao Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tasarımcı İnce vücut tipine göre ayakkabı seçimi tüyolarını verdi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:48:55. #1.16#

title